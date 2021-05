Giustizia: Letta presenta alle 16 le proposte del Pd (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag (Adnkronos) – Oggi, giovedì 13 maggio, alle 16 si terrà un webinar su ‘Le proposte Pd per la Giustizia’ cui parteciperanno Enrico Letta, segretario del Pd, Anna Rossomando, responsabile Pd Giustizia, Simona Malpezzi, capogruppo Pd al Senato, Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera, Franco Mirabelli, vice capogruppo Pd al Senato, e Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione Giustizia alla Camera. I lavori saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook del Pd e sul canale Youtube. Lo rende noto il Partito democratico. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag (Adnkronos) – Oggi, giovedì 13 maggio,16 si terrà un webinar su ‘LePd per la’ cui parteciperanno Enrico, segretario del Pd, Anna Rossomando, responsabile Pd, Simona Malpezzi, capogruppo Pd al Senato, Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera, Franco Mirabelli, vice capogruppo Pd al Senato, e Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissionealla Camera. I lavori saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook del Pd e sul canale Youtube. Lo rende noto il Partito democratico. L'articolo CalcioWeb.

