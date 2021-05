Giulia De Lellis svela alcune anticipazioni su Love Island

(Di giovedì 13 maggio 2021)Desta vivendo con grande entusiasmo questi ultimi giorni di attesa: l’influencer, infatti, debutterà il prossimo 7 giugno come conduttrice del reality “”, in onda su Discovery Plus. La Deha voluto dare qualche piccola anticipazione su ciò che accadrà sull’isola ai suoi followers di Instagram. Ne è passato di tempo da quandoDescendeva le famose scale dello studio di Uomini Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

L'ex tronista di Uomini e Donne parla della nuova fidanzata, Elisa Visari , e svela pure la decisione presa sul cane che condiviso con l'exDe, Tommaso Kowalski , l'adorabile Spitz di ...Sottolineando poi come non ci siano altri reality nel suo futuro, l'ex diDeha precisato di voler fare solo musica. Se dunque l'ex tronista ha optato per questo settore, Ignazio Moser ...Dopo aver aperto il suo primo ristorante a Lugano, Andrea Iannone sembra aver ritrovato la serenità anche in amore: lui e la modella venezuelana Carmen Victoria Rodriguez sono stati paparazzati insiem ...Nella puntata de Il Punto Z, in onda su Mediaset Play, Andrea Damante si è raccontato svelando dettagli sui suoi sentimenti ...