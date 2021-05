Giudice Sportivo Serie A: due giocatori fermati per un turno (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Giudice Sportivo di Serie A ha diramato il comunicato con le sanzioni relative alla 36esima giornata di campionato: due squalificati Sono solo due gli squalificati per la prossima giornata di Serie A: il Giudice Sportivo ha emesso i verdetti relativi alle gare giocate l’11 e il 12 maggio con due calciatori che salteranno il prossimo turno. Si tratta di Karol Linetty del Torino e Luca Caldirola del Benevento che non ci saranno dunque nelle rispettive sfide con Spezia e Crotone. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) IldiA ha diramato il comunicato con le sanzioni relative alla 36esima giornata di campionato: due squalificati Sono solo due gli squalificati per la prossima giornata diA: ilha emesso i verdetti relativi alle gare giocate l’11 e il 12 maggio con due calciatori che salteranno il prossimo. Si tratta di Karol Linetty del Torino e Luca Caldirola del Benevento che non ci saranno dunque nelle rispettive sfide con Spezia e Crotone. L'articolo proviene da Calcio News 24.

