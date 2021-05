Giudice sportivo | Caldirola fermato per un turno

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Soltanto uno squalificato tra i giallorossi in vista dell’impegno di domenica pomeriggio con il Crotone. Si tratta di Luca, espulso per doppia ammonizione nel secondo tempo del match con l’Atalanta e dunqueper un. Il difensore giallorosso è stato finora l’unico espulso delinfrasettimanale che si chiuderà stasera proprio con la sfida dello Scida tra il Crotone e il Verona. Da monitorare la situazione in casa rossoblu visto che Cosmi ha ben tre diffidati tra i giocatori disponibili: Cuomo, Golemic e Rispoli. QUI TUTTE LE DECISIONI DELL'articolo proviene da Anteprima24.it.

Commenta per primo Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A. I. A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 10 maggio 2021, ha assunto le decisioni ...MILANO - A seguito della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, ilha fermato in tutto due giocatori, entrambi per una giornata. Si tratta di Luca Caldirola , del Benevento , che è stato espulso in occasione della gara con l' Atalanta per "doppia ...Il Giudice Sportivo ha comunicato i calciatori squalificati per la prossima giornata di Serie A, 37° e penultimo turno di campionato. Sono soltanto due i calciatori che non potranno prendere parte al ...Sono due i calciatori fermati dal Giudice Sportivo che non potranno prendere parte alla 37esima giornata di Serie A.