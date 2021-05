Giro d’Italia, Aleksandr Vlasov: “Non sentivo braccia e gambe dal freddo, nel finale sono andato del mio ritmo” (Di giovedì 13 maggio 2021) Una tappa dura, quella con arrivo ad Ascoli Piceno al Giro d’Italia 2021. Gino Mader ha trionfato nel primo arrivo in salita sul San Giacomo, ma si è mosso molto anche in classifica generale. Attila Valter ora veste la maglia rosa, mentre Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) ha provato a creare un solco tra lui e gli altri uomini di classifica. Solo Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) e Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) sono riusciti a tenere il suo ritmo, mentre ha perso un po’ di terreno Aleksandr Vlasov. Il leader dell’Astana-PremierTech ha chiuso la tappa odierna al decimo posto, prendendosi 17 secondi dal vincitore del Tour de France 2019. “Oggi è stata una tappa davvero dura, soprattutto a causa delle basse temperature – dichiara al sito ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Una tappa dura, quella con arrivo ad Ascoli Piceno al2021. Gino Mader ha trionfato nel primo arrivo in salita sul San Giacomo, ma si è mosso molto anche in classifica generale. Attila Valter ora veste la maglia rosa, mentre Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) ha provato a creare un solco tra lui e gli altri uomini di classifica. Solo Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) e Daniel Martin (Israel Start-Up Nation)riusciti a tenere il suo, mentre ha perso un po’ di terreno. Il leader dell’Astana-PremierTech ha chiuso la tappa odierna al decimo posto, prendendosi 17 secondi dal vincitore del Tour de France 2019. “Oggi è stata una tappa davvero dura, soprattutto a causa delle basse temperature – dichiara al sito ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ?? Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno (San Giacomo) ?? @maedergino ???? ??… - fattoquotidiano : Alessandro De Marchi, la nuova maglia rosa del Giro d’Italia che corre con il braccialetto per Giulio Regeni - giroditalia : ???? Stage 5 of the 2021 Giro d'Italia is underway! Follow the race live: - NotizieAbruzzo : Il Giro d’Italia 2021 attraversa 23 luoghi del cratere sisma 2016 - TgrRaiFVG : Giro d'Italia: per Alessandro De Marchi il sogno svanisce ad Ascoli Piceno. -