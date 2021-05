Giro d’Italia 2021, tappa di oggi Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno: percorso, altimetria, favoriti. Tappone appenninico! (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo un solo giorno di ‘tregua’, i big della classifica generale torneranno protagonisti di questi primi giorni del Giro d’Italia 2021 con l’insidiosa sesta frazione appenninica tra Grotte di Frasassi e Ascoli Piceno. Saranno 160 chilometri senza sosta, contraddistinti da due GPM a metà tappa, e un’interminabile discesa che porterà il gruppo alla salita conclusiva di San Giacomo che, siamo certi, regalerà non poco spettacolo. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA SESTA tappa DEL Giro d’Italia 2021 DALLE ORE 12.00 percorso Sarà una tappa appenninica che si svolgerà quasi interamente nell’entroterra marchigiano su strade molto articolare e ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo un solo giorno di ‘tregua’, i big della classifica generale torneranno protagonisti di questi primi giorni delcon l’insidiosa sesta frazione appenninica tradi. Saranno 160 chilometri senza sosta, contraddistinti da due GPM a metà, e un’interminabile discesa che porterà il gruppo alla salita conclusiva di San Giacomo che, siamo certi, regalerà non poco spettacolo. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA SESTADELDALLE ORE 12.00Sarà unaappenninica che si svolgerà quasi interamente nell’entroterra marchigiano su strade molto articolare e ...

