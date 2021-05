Giro d’Italia 2021, Serry tamponato dall’ammiraglia della Bike Exchange. Multa salata e autista squalificato (Di giovedì 13 maggio 2021) Pieter Serry è stato tamponato dall’ammiraglia della Bike Exchange durante la salita conclusiva della sesta tappa del Giro d’Italia 2021. Il ciclista stava faticando sulle rampe del San Giacomo, alle sue spalle la vettura era impegnata a interloquire con la macchina dell’organizzazione ed è andata a sbattere contro l’atleta. Inevitabile la caduta. Fortunamente, però, l’alfiere della Deceuninck-Quick Step non si è fatto male ed è riuscito a raggiungere al traguardo. La manovra, però, ha chiaramento infranto le disposizioni regolamentari riguardo alle circolazione dei veicoli in corsa. La giuria ha deciso di procedere in questo modo: l’autista Gene Bates è stato escluso dalla ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Pieterè statodurante la salita conclusivasesta tappa del. Il ciclista stava faticando sulle rampe del San Giacomo, alle sue spalle la vettura era impegnata a interloquire con la macchina dell’organizzazione ed è andata a sbattere contro l’atleta. Inevitabile la caduta. Fortunamente, però, l’alfiereDeceuninck-Quick Step non si è fatto male ed è riuscito a raggiungere al traguardo. La manovra, però, ha chiaramento infranto le disposizioni regolamentari riguardo alle circolazione dei veicoli in corsa. La giuria ha deciso di procedere in questo modo: l’Gene Bates è stato escluso dalla ...

