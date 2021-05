Giro d’Italia 2021, Remco Evenepoel: “Ringrazio i miei compagni per il grande lavoro che hanno fatto per me oggi” (Di giovedì 13 maggio 2021) Remco Evenepoel sembra crescere giorno dopo giorno durante questo Giro d’Italia 2021. Al contrario di quanto accaduto a Sestola, infatti, nell’odierna tappa di Ascoli Piceno, l’enfant prodige belga è riuscito a resistere agli scatti in salita di Egan Bernal. Nel finale Remco ha fatto lavorare la squadra ed è sembrato assai brillante. Ora, oltretutto, il fiammingo si trova a soli 11? dalla maglia rosa Attila Valter. Chiaramente Evenepoel sulle tre settimane resta un’incognita, dato che non ha mai fatto un grande Giro in carriera ed è rimasto fermo ai box per nove mesi. Tuttavia, se la crescita di Evenepoel non dovesse arrestarsi, in questo Giro potremmo vedere un ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021)sembra crescere giorno dopo giorno durante questo. Al contrario di quanto accaduto a Sestola, infatti, nell’odierna tappa di Ascoli Piceno, l’enfant prodige belga è riuscito a resistere agli scatti in salita di Egan Bernal. Nel finalehalavorare la squadra ed è sembrato assai brillante. Ora, oltretutto, il fiammingo si trova a soli 11? dalla maglia rosa Attila Valter. Chiaramentesulle tre settimane resta un’incognita, dato che non ha maiunin carriera ed è rimasto fermo ai box per nove mesi. Tuttavia, se la crescita dinon dovesse arrestarsi, in questopotremmo vedere un ...

