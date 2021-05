Giro d’Italia 2021, Remco Evenepoel può vincere la Corsa Rosa? Incognita grandi salite, belga mina vagante (Di giovedì 13 maggio 2021) Remco Evenepoel ha iniziato il Giro d’Italia 2021 stupendo, una volta di più, tutto l’osservatorio. Nonostante i nove mesi passati ai box, infatti, l’enfant prodige belga sta crescendo di frazione in frazione. Se due giorni fa Remco si era dovuto accontentare di limitare i danni da Egan Bernal, lasciando sul piatto appena undici secondi, oggi è addirittura riuscito a rispondere agli scatti del colombiano. In questo momento, Evenepoel occupa il secondo posto in classifica generale a undici secondi dal leader Attila Valter e potrebbe anche prendere la maglia Rosa nei prossimi giorni. Attualmente, però, è complicato fare un pronostico su come sarà il suo prosieguo di Giro. Remco è in possesso di un ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021)ha iniziato ilstupendo, una volta di più, tutto l’osservatorio. Nonostante i nove mesi passati ai box, infatti, l’enfant prodigesta crescendo di frazione in frazione. Se due giorni fasi era dovuto accontentare di limitare i danni da Egan Bernal, lasciando sul piatto appena undici secondi, oggi è addirittura riuscito a rispondere agli scatti del colombiano. In questo momento,occupa il secondo posto in classifica generale a undici secondi dal leader Attila Valter e potrebbe anche prendere la maglianei prossimi giorni. Attualmente, però, è complicato fare un pronostico su come sarà il suo prosieguo diè in possesso di un ...

