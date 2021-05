Giro d’Italia 2021: Pozzovivo, Pello Bilbao, Hindley e non solo. I corridori affondati a San Giacomo (Di giovedì 13 maggio 2021) Non tutti si aspettavano delle grandissime sentenze sin dalla sesta tappa del Giro d’Italia 2021, ma così è stato. La pioggia, il vento, le insidie della frazione di Ascoli Piceno, e il dominio assoluto del Team Ineos Grenadiers, hanno fatto affondare diversi uomini candidati alla classifica generale, che hanno già accumulato un certo distacco su coloro che, al momento, sembrano essere i veri favoriti per la maglia rosa: Egan Bernal e Remco Evenepoel. Il primo è Pello Bilbao, che però, contestualmente alla situazione sommaria di chi ha ormai perso ogni speranza per la top 10, è quello che se la cava meglio. Quest’oggi è arrivato al traguardo di San Giacomo con 1’18” di ritardo dal suo compagno di squadra della Bahrain Victorius Gino Mader. La strada per Milano è ancora lunga, e il ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Non tutti si aspettavano delle grandissime sentenze sin dalla sesta tappa del, ma così è stato. La pioggia, il vento, le insidie della frazione di Ascoli Piceno, e il dominio assoluto del Team Ineos Grenadiers, hanno fatto affondare diversi uomini candidati alla classifica generale, che hanno già accumulato un certo distacco su coloro che, al momento, sembrano essere i veri favoriti per la maglia rosa: Egan Bernal e Remco Evenepoel. Il primo è, che però, contestualmente alla situazione sommaria di chi ha ormai perso ogni speranza per la top 10, è quello che se la cava meglio. Quest’oggi è arrivato al traguardo di Sancon 1’18” di ritardo dal suo compagno di squadra della Bahrain Victorius Gino Mader. La strada per Milano è ancora lunga, e il ...

