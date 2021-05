Giro d’Italia 2021, Giulio Ciccone: “Non credevo di essere così brillante. Un errore seguire Bettiol” (Di giovedì 13 maggio 2021) Giulio Ciccone è stato assoluto protagonista durante la sesta tappa del Giro d’Italia 2021 e ha dimostrato di avere un’ottima gamba, ideale per puntare alla classifica generale. Il ciclista abruzzese ha seguito Alberto Bettiol nella lunga discesa che conduceva ad Ascoli Piceno sotto la pioggia, poi è stato ripreso dagli altri big e sulla salita conclusiva di San Giacomo ha tenuto botta. L’alfiere della Trek-Segafredo ha tenuto la ruota di Egan Bernal e Remco Evenepoel, giungendo insieme a loro sul traguardo. Giulio Ciccone occupa ora l’ottavo posto in graduatoria ed è parso ottimista nelle dichiarazioni rilasciate dopo la tappa: “Oggi è stato un test importante per la mia condizione. Sensazioni più che buone, direi quasi oltre le aspettative, ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021)è stato assoluto protagonista durante la sesta tappa dele ha dimostrato di avere un’ottima gamba, ideale per puntare alla classifica generale. Il ciclista abruzzese ha seguito Albertonella lunga discesa che conduceva ad Ascoli Piceno sotto la pioggia, poi è stato ripreso dagli altri big e sulla salita conclusiva di San Giacomo ha tenuto botta. L’alfiere della Trek-Segafredo ha tenuto la ruota di Egan Bernal e Remco Evenepoel, giungendo insieme a loro sul traguardo.occupa ora l’ottavo posto in graduatoria ed è parso ottimista nelle dichiarazioni rilasciate dopo la tappa: “Oggi è stato un test importante per la mia condizione. Sensazioni più che buone, direi quasi oltre le aspettative, ...

