Giro d’Italia 2021, favoriti tappa di oggi Grotte di Fracassi-Ascoli Piceno: borsino e stellette. Bernal favorito, ma occhio a Ciccone (Di giovedì 13 maggio 2021) Si torna a salire con la sesta tappa del Giro d’Italia 2021, la Grotte di Fracassi-Ascoli Piceno. L’arrivo odierno, infatti, è posto in vetta a un’erta che misura 15,5 chilometri e ha una pendenza media del 6.1%. Chiaramente non si tratta di una salita dura come quelle che troveremo nella seconda e nella terza settimana, ma gli ultimi quattromila metri dell’ascesa in questione sono al 7,6%, dunque duri abbastanza per permettere a qualcuno dei favoriti portare un attacco. Stante quanto abbiamo visto due giorni fa a Sestola, il grande favorito per il successo odierno è il colombiano Egan Bernal. Il portacolori del Team Ineos, in una frazione del genere, può vincere sia in solitaria che regolando un ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Si torna a salire con la sestadel, ladi. L’arrivo odierno, infatti, è posto in vetta a un’erta che misura 15,5 chilometri e ha una pendenza media del 6.1%. Chiaramente non si tratta di una salita dura come quelle che troveremo nella seconda e nella terza settimana, ma gli ultimi quattromila metri dell’ascesa in questione sono al 7,6%, dunque duri abbastanza per permettere a qualcuno deiportare un attacco. Stante quanto abbiamo visto due giorni fa a Sestola, il grandeper il successo odierno è il colombiano Egan. Il portacolori del Team Ineos, in una frazione del genere, può vincere sia in solitaria che regolando un ...

