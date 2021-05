Girl: Bella Thorne e Mickey Rourke nel cast del thriller (Di giovedì 13 maggio 2021) La Universal ha condiviso un trailer del film di debutto dello scrittore e regista Chad Faust Girl, con Bella Thorne (Assassination Nation, Midnight Sun) nei panni di una giovane donna che torna nella sua città natale per uccidere il padre violento, solo per scoprire che qualcuno l’ha già picchiata. Di cosa Girl? Una giovane donna (Bella Thorne) torna nella sua città natale, intenzionata a vendicarsi del padre violento, solo per scoprire che qualcuno l’ha picchiata. Presto si ritrova preda di un sinistro sceriffo (Mickey Rourke) e del suo malvagio fratello (Chad Faust) mentre scopre lentamente un’eredità di famiglia più inquietante di quanto avrebbe mai potuto immaginare. cast e uscita Girl uscirà nel Regno ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021) La Universal ha condiviso un trailer del film di debutto dello scrittore e regista Chad Faust, con(Assassination Nation, Midnight Sun) nei panni di una giovane donna che torna nella sua città natale per uccidere il padre violento, solo per scoprire che qualcuno l’ha già picchiata. Di cosa? Una giovane donna () torna nella sua città natale, intenzionata a vendicarsi del padre violento, solo per scoprire che qualcuno l’ha picchiata. Presto si ritrova preda di un sinistro sceriffo () e del suo malvagio fratello (Chad Faust) mentre scopre lentamente un’eredità di famiglia più inquietante di quanto avrebbe mai potuto immaginare.e uscitauscirà nel Regno ...

