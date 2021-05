Giovedi 13 Maggio 2021 Sky e Premium Cinema, 2030 - Fuga per il futuro (Di giovedì 13 maggio 2021) 2030 - Fuga per il futuroNicolas Cage in azione in un futuro distopico. Nell'America inospitale del 2030, una ragazza si ribella al regime totalitario che vuole eliminare le persone considerate improduttive.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301)Est - Dittatura Last... Leggi su digital-news (Di giovedì 13 maggio 2021)per ilNicolas Cage in azione in undistopico. Nell'America inospitale del, una ragazza si ribella al regime totalitario che vuole eliminare le persone considerate improduttive.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)Est - Dittatura Last...

Advertising

infocamere : ?? Giovedì 13 maggio @ghezzi_61 parlerà di 'Le #startup e le #PMInnovative nel settore ICT' con @AnnaAscani… - DPCgov : ??? Giovedì #13maggio ???? #allertaGIALLA in Emilia-Romagna e Lombardia ?? Consulta il bollettino del #12maggio per c… - sbonaccini : ?? VACCINAZIONI: in Emilia-Romagna si parte anche coi 50-59enni, interessate 630mila persone. • Da lunedì 10 maggi… - BarAbbaPodcast : ?? Nuovo Podcast! 'Giovedì 13 Maggio 2021 - Ci va del tempo e della fatica...' su @Spreaker #barabba #cammino… - CarloClimati : RT @CarloClimati: Consiglio il concerto di @fridabmmusic GIOVEDÌ 13 MAGGIO - S. VITO AL TAGLIAMENTO (PN) • TEATRO ARRIGONI | LIVE STREAMING… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovedi Maggio Stasera in TV: i film da non perdere di giovedì 13 maggio 2021 Stasera in TV: i film da non perdere di giovedì 13 maggio 2021. First Man - Il primo uomo, La guerra dei mondi o Will Hunting genio ribelle? Ecco i migliori film in programma questa sera in ...

Napoleone in mostra per tre domeniche La mostra filatelica "Napoleone, la vita e le battaglie che segnarono un'epoca" allestita dal Comune al centro culturale Giovanni D'Arcole resterà aperta solo nelle domeniche di maggio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Si possono ammirare francobolli d'epoca, cartoline originali, annulli postali e altri documenti che ripercorrono l'epopea napoleonica, una sezione sulla ...

L'agenda del Presidente Draghi di giovedì 13 maggio Governo Dote scuola, da Sala le ultime novità: come ottenerla. Adesioni da oggi MILANO – Prende il via oggi, giovedì 13 maggio, la misura della Dote scuola relativa al materiale scolastico. Dalle ore 12 fino alle ore 12 di martedì 15 giugno, sarà possibile presentare ...

Il pesce piccolo. Una storia di virus e segreti di Francesco Zambon In libreria da giovedì 13 maggio 2021 il libro di Francesco Zambon “Il pesce piccolo. Una storia di virus e segreti “(Feltrinelli) «Non potevo rimanere in silenzio», dichiara Francesco Zambon, il rice ...

Stasera in TV: i film da non perdere di giovedì 132021. First Man - Il primo uomo, La guerra dei mondi o Will Hunting genio ribelle? Ecco i migliori film in programma questa sera in ...La mostra filatelica "Napoleone, la vita e le battaglie che segnarono un'epoca" allestita dal Comune al centro culturale Giovanni D'Arcole resterà aperta solo nelle domeniche didalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Si possono ammirare francobolli d'epoca, cartoline originali, annulli postali e altri documenti che ripercorrono l'epopea napoleonica, una sezione sulla ...MILANO – Prende il via oggi, giovedì 13 maggio, la misura della Dote scuola relativa al materiale scolastico. Dalle ore 12 fino alle ore 12 di martedì 15 giugno, sarà possibile presentare ...In libreria da giovedì 13 maggio 2021 il libro di Francesco Zambon “Il pesce piccolo. Una storia di virus e segreti “(Feltrinelli) «Non potevo rimanere in silenzio», dichiara Francesco Zambon, il rice ...