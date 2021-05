(Di giovedì 13 maggio 2021) 'Ancora la notizia non è possibile confermarla, ma se Alessandrolascerà la direzione de Il, lo farà per assumere la direzione del quotidiano '''. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti molto bene informate, dunque, lafinale sarebbequella di '' e non ci sarebbe in ballo la direzione di altre ...

Advertising

TV7Benevento : **Giornalisti: se Sallusti lascia il Giornale, destinazione è solo 'Libero'**... - TV7Benevento : Giornalisti: ecco la lettera del cdr Giornale, 'nessun riscontro, Sallusti non ci risponde'... - LobbaLuisa : RT @AAntifahier: #Sallusti Si è dimesso dalla direzione de“Il Giornale”. Uno dei peggiori giornalisti degli ultimi 20anni,quello che il 25a… - EdmondD59447650 : RT @AAntifahier: #Sallusti Si è dimesso dalla direzione de“Il Giornale”. Uno dei peggiori giornalisti degli ultimi 20anni,quello che il 25a… - Alberto28075665 : RT @AAntifahier: #Sallusti Si è dimesso dalla direzione de“Il Giornale”. Uno dei peggiori giornalisti degli ultimi 20anni,quello che il 25a… -

Ultime Notizie dalla rete : **Giornalisti Sallusti

Gazzetta del Sud

'Ancora la notizia non è possibile confermarla, ma se Alessandrolascerà la direzione de Il Giornale, lo farà per assumere la direzione del quotidiano 'Libero''. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti molto bene informate, dunque, la destinazione finale ...Al momento, aidel 'Giornal non sono ancora state ufficialmente comunicate le dimissioni diCondividi questo articolo:Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Per non farci mancare niente siamo alle prese con le possibili dimissioni del direttore Alessandro Sallusti. La situazione alle 17.20 per quanto ...La famiglia Angelucci ha proposto ad Alessandro Sallusti la direzione di tutte testate del Gruppo, tra cui i quotidiani "Libero" e "Tempo". E’ quanto ...