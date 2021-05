Giornalisti | cdr Il Giornale | ' dimissioni Sallusti? Al momento nessuna conferma' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Non lo sapevamo, non abbiamo ricevutoné alcuna comunicazione ufficiale delledel nostro direttore Alessandro. Le stiamo cercando in queste ore dal diretto interessato e dai manager dell'azienda". Così un membro del cdr de Ilcommenta all'Adnkronos la notizia delledel direttore Alessandroche sta circolando in queste ore. "Se questa notizia fosseta -aggiunge il giornalista- posso dire che la decisione ci coglie di sorpresa, non ce lo aspettavamo e non ci risultano motivi per i quali possa essere stata adottata".