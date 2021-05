Giorgia Palmas e Magnini sono marito e moglie: “Ora siamo felici” (Di giovedì 13 maggio 2021) Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono finalmente convolati a nozze: la cerimonia si è svolta in gran segreto e alla presenza di pochi intimi. Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati con rito civile alla presenza dei parenti più stretti. I due lo hanno annunciato con enorme gioia via social, dove hanno promesso che quando l’emergenza sanitaria sarà finalmente finita convoleranno a nozze anche in Chiesa e con grandi festeggiamenti. La coppia avrebbe dovuto sposarsi a marzo 2020 ma poi la pandemia li aveva costretti a rimandare a data da destinarsi. Ora sono finalmente marito e moglie e a settembre 2020 hanno coronato il loro sogno d’amore con l’arrivo della loro prima figlia, la piccola Mia. ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 13 maggio 2021)e Filippofinalmente convolati a nozze: la cerimonia si è svolta in gran segreto e alla presenza di pochi intimi.e Filipposisposati con rito civile alla presenza dei parenti più stretti. I due lo hanno annunciato con enorme gioia via social, dove hanno promesso che quando l’emergenza sanitaria sarà finalmente finita convoleranno a nozze anche in Chiesa e con grandi festeggiamenti. La coppia avrebbe dovuto sposarsi a marzo 2020 ma poi la pandemia li aveva costretti a rimandare a data da destinarsi. Orafinalmentee a settembre 2020 hanno coronato il loro sogno d’amore con l’arrivo della loro prima figlia, la piccola Mia. ...

Advertising

infoitcultura : Giorgia Palmas sposa in tailleur: giacca e fiori tra i capelli per il matrimonio con Filippo Magnini - infoitcultura : Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati (foto) - infoitcultura : Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati matrimonio in gran segreto - CorriereUmbria : Giorgia Palmas e Filippo Magnini, matrimonio in segreto e foto su Instagram #GiorgiaPalmas #FilippoMagnini… - Blusba : -