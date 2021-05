Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati in segreto | ecco le foto «Siamo marito e moglie davvero!»

(Di giovedì 13 maggio 2021)siinla prima. «». Pochi minuti fa, l’ex velina sarda ha pubblicato un post inaspettato per condividere con i follower il momento più bello. Nell’immagine, lei in un tailleur bianco da sposa bacia il neoe annuncia: «Ci».le prime parole della signora: «Abbiamo detto SI c’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e si, c’erano anche le mascherine… ma c’era anche tutto il nostro Amore, ...

Advertising

infoitcultura : Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati (foto) - infoitcultura : Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati matrimonio in gran segreto - CorriereUmbria : Giorgia Palmas e Filippo Magnini, matrimonio in segreto e foto su Instagram #GiorgiaPalmas #FilippoMagnini… - Blusba : - annaconte81 : Ieri ho visto su Instagram che Giorgia Palmas e Filippo Magnini son convolati a nozze...con loro voglio dare il mio… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Palmas

Al suo fianco la compagnache commenta: 'Amore, passeremo anche questa'.e Filippo Magnini si sono sposati . Il matrimonio è stato celebrato in gran segreto il 12 maggio. Cerimonia civile per l'ex velina e il campione di nuoto, che hanno dato l'annuncio ...Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno celebrato le nozze in segreto , salvo poi annunciare il matrimonio sui social, postando alcune foto ...Una novità brillante per Filippo Magnini ed il suo futuro: l'annuncio è stato postato su Instagram all'insaputa di tutti ...