Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati | arriva la prima foto su Instagram | fan commossi

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il matrimonio traera in programma da tempo. Poi, purtroppo, a causa del Covid la data delle nozze è stata rinviata e così a sorpresa di tutti,siieri, 12 Maggio 2021, con una cerimonia molto intima e riservata. Circondati dall’affetto dei loro cari hanno deciso di dirsi “Sì”. L’ex velina di Striscia la Notizia ha pensato bene di condividere questo momento magico anche con i suoi followers su, attraverso delle storie e un post in bianco e nero, che ha commosso tutti i suoi ammiratori.si...

Advertising

infoitcultura : Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati: 'Abbiamo detto sì' - infoitcultura : Giorgia Palmas e Filippo Magnini pubblicano l'album di nozze: tutte le foto, dalla wedding planner al bouquet da po… - infoitcultura : Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati - infoitcultura : Giorgia Palmas e Filippo Magnini, matrimonio in gran segreto dopo due anni di rinvii: “È la nostra nuov -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Palmas

Filippo Magnini adesso è sposato con. Ma per anni è stato fidanzato con Federica Pellegrini. Ecco i motivi dietro ...La cerimonia stata celebrata in gran segreto l'11 maggio a Milano, con rito civile. Filippo Magnini ehanno detto ...Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati, arriva la prima foto social: fan commossi dal loro immenso amore ...Cesare Cremonini, il cantautore originario di Bologna, è un vero romantico, come spesso si evince dai testi delle sue canzoni. Il cantante durante una 'tappa' nella città Partenopea, non è riuscito ...