Giorgia Meloni, nuove confessioni sul padre: «Mi ha fatto sentire inadeguata» (Di giovedì 13 maggio 2021) Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, che ha da poco dato alle stampe il libro 'Io sono Giorgia', in cui si è racconta a 360°, ha concesso un'intervista al settimanale "Chi", in cui ha parlato dei suoi esordi sul Fronte della gioventù della Garbatella, il quartiere dove è cresciuta, ma anche del rapporto con il padre. La politica ha vissuto con la madre e la sorella Arianna. leggi anche l'articolo —> Giorgia Meloni ha la laurea? Il curriculum della leader di "Fratelli di Italia" Di quegli anni trascorsi in sezione Giorgia Meloni ha detto: «In quella comunità c'erano tutte persone complesse, alla ricerca di qualcosa. Io ho sempre sofferto del disinteresse di mio padre che a 11 anni non ho voluto più vedere. Mia madre e ...

