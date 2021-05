Ginnastica | Vanessa Ferrari salta la Final Six Scudetto | “Infiammazione al tendine”

(Di giovedì 13 maggio 2021)non parteciperà allaSix della Serie A 2021 diartistica. La Farfalla di Orzinuovi, reduce dalla medaglia di bronzo al corpo libero ottenuta agli Europei, ha deciso di non scendere in pedana al PalaVesuvio di Napoli nel weekend del 15-16 maggio. La 30enne non difenderà dunque i colori della sua Brixia Brescia, come invece aveva fatto tra prima e terza tappa della regular season. La Campionessa del Mondo all-around 2006 deve fare i conti con piccoli acciacchi fisici, come ha rivelato con un post pubblicato sui suoi canali social: “Vi comunico che purtroppo questo weekend non gareggeró allaSix per lo! Dopo aver partecipato alle tappe precedenti avrei voluto essere in pedana anche nellae, però a Basilea ho iniziato ad ...

Tutto pronto per la Final Six Scudetto 2021 del Campionato di Serie A di ginnastica artistica: ecco programma, date, orari e come vedere in diretta tv e streaming le gare. Vanessa Ferrari non parteciperà alla Final Six della Serie A 2021 di ginnastica artistica. La Farfalla di Orzinuovi, reduce dalla medaglia di bronzo al corpo libero ottenuta agli Europei, ha deciso di ... Vanessa Ferrari non parteciperà alle Final Six per lo scudetto di Ginnastica. Anche quest'anno il Pala Vesuvio di Napoli, ...