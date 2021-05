Gianni Morandi e l’incidente domestico, la foto su Instagram: come sta il cantante (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo il grave infortunio causato da un incidente domestico, Gianni Morandi prosegue il lungo processo di riabilitazione alla mano destra. Il cantante, come nei due mesi trascorsi dopo l’incidente, ci tiene ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute e ha deciso di postare su Instagram una foto che lo ritrae vicino al suo ortopedico e con un palmare al braccio. Gianni Morandi: le sue condizioni dopo l’incidente domestico Nonostante l’incidente che ha procurato al cantante una serie di gravi ustioni, la convalescenza di Gianni Morandi sta procedendo bene. Il cantante che ha fatto la storia ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo il grave infortunio causato da un incidenteprosegue il lungo processo di riabilitazione alla mano destra. Ilnei due mesi trascorsi dopo, ci tiene ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute e ha deciso di postare suunache lo ritrae vicino al suo ortopedico e con un palmare al braccio.: le sue condizioni dopoNonostanteche ha procurato aluna serie di gravi ustioni, la convalescenza dista procedendo bene. Ilche ha fatto la storia ...

