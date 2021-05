Gianna Nannini | rinviata data italiana a Firenze e tour europeo | date e biglietti

(Di giovedì 13 maggio 2021) Rinviati al 2022 il live a– allo stadio Artemio Franchi – e ildella regina del rock italiano. Ecco le nuoveBrutte notizie sul fronte degli eventi live: sono stati riprogrammati i concerti diin Italia e in Europa: alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, infatti, il concerto-evento previsto per lo Stadio Artemio Franchi di, fissato inizialmente per il 29 maggio 2021, è stato posticipato al 2022. La nuovasarà comunicata nei prossimi giorni. Ma i fan possono stare tranquilli: igià acquistati rimarranno comunque validi per la nuovaPosticipate al prossimo anno ...

Il concerto - evento di Gianna Nannini allo Stadio Artemio Franchi di Firenze previsto il 29 maggio 2021 è posticipato al 2022. La nuova data sarà comunicata nei prossimi giorni e i biglietti già acquistati rimangono validi ...