Gianluigi De Palo su Leggo | ' Le liti degli adolescenti'

Ci sono giornate elettriche nelle quali si litiga anche per chi esce prima dalla porta. Giornate difficili in cui volano parole grosse e tutto sembra compromesso. Se poi in casa ci sono tre ...Buffon con un grande intervento riesce a salvare ancora una volta la Juve. Ecco il gol ... colpisce la sfera meravigliosamente, mandandola nell'angolo vicino aldestro. Sassuolo 0, ...Ci sono giornate elettriche nelle quali si litiga anche per chi esce prima dalla porta. Giornate difficili in cui volano parole grosse e tutto sembra compromesso. Se poi in casa ci sono ...La Juve vince a Reggio Emilia e si porta a -1 dal Napoli. Gol di Rabiot, Ronaldo e Dybala per i bianconeri; Raspadori segna l'unico gol neroverde ...