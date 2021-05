Gianluca Vacchi si è vaccinato in Serbia, turismo vaccinale con jet privato (Di giovedì 13 maggio 2021) Anche per Gianluca Vacchi la sua vaccinazione contro il covid finisce sui social ma l’imprenditore si è vaccinato in Serbia ed è questo a suscitare la curiosità di tutti. Con una storia pubblicata su Instagram Vacchi, mentre con il jet privato era di ritorno a casa, ha ringraziato il Paese che l’ha ospitato e vaccinato. Prima dose per Gianluca Vacchi e anche per la sua compagna, Sharon Fonseca. A breve la coppia tornerà a Belgrado per la seconda dose. Un turismo vaccinale per niente economico, non per le tasche di tutti, anche se sembra che la Serbia abbia già fatto dietrofront perché dando la possibilità di vaccinarsi anche agli stranieri erano rallentate le somministrazioni per i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 13 maggio 2021) Anche perla sua vaccinazione contro il covid finisce sui social ma l’imprenditore si èined è questo a suscitare la curiosità di tutti. Con una storia pubblicata su Instagram, mentre con il jetera di ritorno a casa, ha ringraziato il Paese che l’ha ospitato e. Prima dose pere anche per la sua compagna, Sharon Fonseca. A breve la coppia tornerà a Belgrado per la seconda dose. Unper niente economico, non per le tasche di tutti, anche se sembra che laabbia già fatto dietrofront perché dando la possibilità di vaccinarsi anche agli stranieri erano rallentate le somministrazioni per i ...

Advertising

Italia_Notizie : Covid, Gianluca Vacchi si è vaccinato in Serbia: «Grazie Belgrado» - marcored24 : @La7tv STICAZZI di Gianluca Vacchi....... - La7tv : #intanto Gianluca Vacchi si è vaccinato in Serbia: 'Grazie Belgrado' - Corriere : Gianluca Vacchi si è vaccinato contro il Covid in Serbia: «Grazie Belgrado, torno per l’altra dose» - Corriere : Gianluca Vacchi si è vaccinato contro il Covid in Serbia: «Grazie Belgrado, torno per ... -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Vacchi Gianluca Vacchi va a fare il vaccino in Serbia con il jet privato: scoppia la polemica... Gianluca Vacchi va a fare il vaccino in Serbia con un jet privato e scoppia la polemica . L'imprenditore, star dei social, da Bologna, dove vive, vola fino a Belgrado insieme a Sharon Fonseca , ...

La BSMT presenta il Bologna Open Air Theatre ... le coreografie di Andrea Verzicco, la direzione musicale di Lorenzo Vacchi e Shawna Farrell vocal ... diretto e coreografato da Fabrizio Angelini con la direzione musicale di Gianluca Sticotti. Tutti ...

Covid, Gianluca Vacchi si è vaccinato in Serbia: «Grazie Belgrado» Corriere della Sera Gianluca Vacchi si è vaccinato in Serbia, turismo vaccinale con jet privato Anche per Gianluca Vacchi la sua vaccinazione contro il covid finisce sui social ma l’imprenditore si è vaccinato in Serbia ed è questo a suscitare la curiosità di tutti. Con una storia pubblicata su ...

Covid, Gianluca Vacchi si è vaccinato in Serbia: «Grazie Belgrado» L’imprenditore in una storia su Instagram racconta di aver fatto la prima dose di vaccino a Belgrado: «Grazie per trattarci come se fossimo vostri cittadini» ...

va a fare il vaccino in Serbia con un jet privato e scoppia la polemica . L'imprenditore, star dei social, da Bologna, dove vive, vola fino a Belgrado insieme a Sharon Fonseca , ...... le coreografie di Andrea Verzicco, la direzione musicale di Lorenzoe Shawna Farrell vocal ... diretto e coreografato da Fabrizio Angelini con la direzione musicale diSticotti. Tutti ...Anche per Gianluca Vacchi la sua vaccinazione contro il covid finisce sui social ma l’imprenditore si è vaccinato in Serbia ed è questo a suscitare la curiosità di tutti. Con una storia pubblicata su ...L’imprenditore in una storia su Instagram racconta di aver fatto la prima dose di vaccino a Belgrado: «Grazie per trattarci come se fossimo vostri cittadini» ...