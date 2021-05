Gianluca Vacchi si è vaccinato in Serbia: “Siamo grati a Belgrado” (Di giovedì 13 maggio 2021) Gianluca Vacchi e la sua compagna Sharon Fonseca hanno ricevuto la prima dose di vaccino in Serbia, a Belgrado. L’imprenditore bolognese lo ha fatto sapere ai suoi follower pubblicando un video tramite una serie di Stories su Instagram, che lo mostrano sul volo di ritorno verso l’Italia a bordo di un jet privato. Vacchi avrebbe approfittato dell’apertura da parte del Paese che fino allo scorso mese ha permesso anche ai cittadini stranieri di sottoporsi al vaccino. La coppia ora attende di poter ricevere la seconda dose, nel frattempo Vacchi si è mostrato sereno e ha ringraziato il Belgrado per l’opportunità. L’annuncio di Gianluca Vacchi a bordo di un jet privato “Stiamo tornando a Bologna dopo la prima dose di vaccino. Grazie ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021)e la sua compagna Sharon Fonseca hanno ricevuto la prima dose di vaccino in, a. L’imprenditore bolognese lo ha fatto sapere ai suoi follower pubblicando un video tramite una serie di Stories su Instagram, che lo mostrano sul volo di ritorno verso l’Italia a bordo di un jet privato.avrebbe approfittato dell’apertura da parte del Paese che fino allo scorso mese ha permesso anche ai cittadini stranieri di sottoporsi al vaccino. La coppia ora attende di poter ricevere la seconda dose, nel frattemposi è mostrato sereno e ha ringraziato ilper l’opportunità. L’annuncio dia bordo di un jet privato “Stiamo tornando a Bologna dopo la prima dose di vaccino. Grazie ...

