Advertising

Mikkimo4 : RT @CalcioFinanza: La GdF su #Setti: «L'Hellas era il gioiello di famiglia da cui attingere» - Mterryf1 : RT @CalcioFinanza: La GdF su #Setti: «L'Hellas era il gioiello di famiglia da cui attingere» - sportli26181512 : #Finanza #Notizie GdF su Setti: «Hellas il gioiello di famiglia da cui attingere»: «Era una catena di controllo soc… - CalcioFinanza : La GdF su #Setti: «L'Hellas era il gioiello di famiglia da cui attingere» - verso_il_fronte : RT @verso_il_fronte: Rimango perplesso. Descrivono operazioni finanziarie che le banche centrali hanno favorito con la politica dei tassi a… -

Ultime Notizie dalla rete : GdF Setti

... comandante provinciale delle Fiamme Gialle di Bologna, mentre il sequestro è stato emesso dal Gip Sandro Pecorella: il nome dinon compare nel comunicato stampa della, ma a cui si rimanda ...È stata inoltre individuata una sofisticata operazione di autoriciclaggio per 6,5 milioni di euro, importo illecitamente sottratto da(nome che nel comunicato stampa dellanon compare, ma a ...Al termine degli accertamenti, è stato indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio il patron dell’Hellas Verona Maurizio Setti. Secondo le indagini, parte del denaro della società ...Maurizio Setti, presidente Hellas Verona, sarebbe indato per appropriazione indebita e autoriciclaggio: sequestro per 6,5 milioni di euro ...