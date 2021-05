Gazzetta: rinnovo Insigne, tra offerta e richiesta balla un milione (Di giovedì 13 maggio 2021) La Gazzetta dello Sport torna sul tema del rinnovo di Insigne con il Napoli. Per ora non si è trovato ancora un accordo. “C’è una differenza sostanziale tra l’offerta e la richiesta, pare che balli un milione di euro. Lo stipendio attuale è di 4,5 milioni a stagione fino a giugno 2022. Una questione che potrebbe essere dipanata coi soldi della Champions League. A quel punto, De Laurentiis potrebbe decidere di accontentare il capitano trovando, magari, un accordo a metà strada e prolungare fino al 2024. Da parte sua, l’attaccante è intenzionato a restare, ma trattandosi dell’ultimo vero contratto della sua carriera vorrebbe capitalizzare bene”. Le parti ne discuteranno a fine campionato o, al massimo, dopo l’Europeo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 maggio 2021) Ladello Sport torna sul tema deldicon il Napoli. Per ora non si è trovato ancora un accordo. “C’è una differenza sostanziale tra l’e la, pare che balli un milione di euro. Lo stipendio attuale è di 4,5 milioni a stagione fino a giugno 2022. Una questione che potrebbe essere dipanata coi soldi della Champions League. A quel punto, De Laurentiis potrebbe decidere di accontentare il capitano trovando, magari, un accordo a metà strada e prolungare fino al 2024. Da parte sua, l’attaccante è intenzionato a restare, ma trattandosi dell’ultimo vero contratto della sua carriera vorrebbe capitalizzare bene”. Le parti ne discuteranno a fine campionato o, al massimo, dopo l’Europeo. L'articolo ilNapolista.

