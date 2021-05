Gazzetta: le priorità di Adl con i 50 milioni della Champions sono Insigne e Spalletti (Di giovedì 13 maggio 2021) I 50 milioni della Champions, se l’obiettivo sarà centrato, serviranno a De Laurentiis per risolvere la questione del rinnovo di Insigne e assoldare il nuovo tecnico, scrive la Gazzetta dello Sport. “Un traguardo di prestigio, che potrebbe garantire un tesoretto di 50 milioni di euro, aiutare il club a sistemare le situazioni in sospeso e imporgli investimenti mirati per rendere più competitivo l’attuale organico. Al termine del campionato, il presidente avrà diverse questioni da risolvere. Quella del rinnovo di Insigne, per esempio, che non è secondaria rispetto alla scelta del nuovo allenatore”. Spalletti è al momento l’indiziato numero uno per sostituire Gattuso. “Con gli introiti europei, De Laurentiis lavorerà per un Napoli ambizioso e, si spera, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 maggio 2021) I 50, se l’obiettivo sarà centrato, serviranno a De Laurentiis per risolvere la questione del rinnovo die assoldare il nuovo tecnico, scrive ladello Sport. “Un traguardo di prestigio, che potrebbe garantire un tesoretto di 50di euro, aiutare il club a sistemare le situazioni in sospeso e imporgli investimenti mirati per rendere più competitivo l’attuale organico. Al termine del campionato, il presidente avrà diverse questioni da risolvere. Quella del rinnovo di, per esempio, che non è secondaria rispetto alla scelta del nuovo allenatore”.è al momento l’indiziato numero uno per sostituire Gattuso. “Con gli introiti europei, De Laurentiis lavorerà per un Napoli ambizioso e, si spera, ...

Gravina: "La riforma della Serie A è una mia priorità"