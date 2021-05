Gaza-Israele: 74 vittime e 380 feriti. Biden difende gli israeliani (Di giovedì 13 maggio 2021) La nuova esplosione di violenza, la più intensa in sette anni, ha provocato almeno 74 morti (67 palestinesi e 7 israeliani) e 388 feriti in poco più di due giorni. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha avuto un colloquio telefonico con il leader palestinese Abu Mazen chiedendogli di fermare il lancio di razzi verso Israele. Un bambino di 6 anni è morto e cinque persone sono rimaste ferite, quando un razzo da Gaza ha centrato una abitazione a Sderot. Le tensioni in Medio Oriente sono esplose dopo l’allontanamento di diverse famiglie palestinesi dalle loro case nel quartiere est di Gerusalemme, che ha portato a proteste e scontri Le ostilità tra Israele e Hamas sono proseguite nella notte e nelle prime ore del mattino. I razzi lanciati dalla striscia di Gaza hanno ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 maggio 2021) La nuova esplosione di violenza, la più intensa in sette anni, ha provocato almeno 74 morti (67 palestinesi e 7) e 388in poco più di due giorni. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha avuto un colloquio telefonico con il leader palestinese Abu Mazen chiedendogli di fermare il lancio di razzi verso. Un bambino di 6 anni è morto e cinque persone sono rimaste ferite, quando un razzo daha centrato una abitazione a Sderot. Le tensioni in Medio Oriente sono esplose dopo l’allontanamento di diverse famiglie palestinesi dalle loro case nel quartiere est di Gerusalemme, che ha portato a proteste e scontri Le ostilità trae Hamas sono proseguite nella notte e nelle prime ore del mattino. I razzi lanciati dalla striscia dihanno ...

