GameStop | PS5 in arrivo oggi pomeriggio dalle 15 | 30 | ecco come aggiudicarsela

(Di giovedì 13 maggio 2021): PS5 in. Il colosso dei videogiochi ci riprova e rimette in vendita, per l’ennesima volta, un nuovo stock di PS5. La nuova ammiraglia di Sony, introvabile da mesi, torna disponibile sul sito dello store di videogiochi più famoso al mondo. Ps5 a breve disponibile (foto ufficiali), 13 maggio 2021, tornerà disponibile la console ammiraglia di casa Sony, uscita a novembre 2020. Da allora, accaparrarsi una unità di PlayStation 5 è praticamente un incubo. Un miraggio per i tantissimi che, in questi mesi, hanno tentato invano di acquistare la nuova macchina da gioco. Tra scalpers e bagarini di ogni tipo, code virtuali infinite e stock che finiscono in pochi secondi, l’utenza ha fame di nuova generazione, ma la nuova generazione sta ingiustificatamente facendosi desiderare. POTREBBE ...

Oggi la PlayStation 5 torna in vendita sullo store online di: il Drop è fissato per il pomeriggio, questo il link da tenere ...In Italiasi era scagliata apertamente contro i bagarini chiedendo ai propri utenti di non ... StockX ha infatti dichiarato che negli Stati Uniti sono state vendute 83.000con lettore ...Oggi la PlayStation 5 torna in vendita sullo store online di GameStop: il Drop è fissato per il pomeriggio, questo il link da tenere pronto.La nuova PS5 torna disponibilie oggi pomeriggio sul sito GameStop, ecco come mettersi in coda per tentare l'acquisto della console.