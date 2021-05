Furto in casa dei genitori di Nunzia De Girolamo | le parole della conduttrice

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 13 maggio 2021) IlindeidiDeho procurato ai ladri un ingente il bottino, ma per i coniugi solo un grande spavento Un brutto rientro inper idide, ex ministro dell’Agricoltura e ora alla conduzione del programma Rai “Ciao Maschio”. I coniugi Destavano rientrando in, la sera dell’11 maggio, quando si sono accorti che una finestraloro villa a San Nicola Manfredi nella contrada Maioli, in provincia di Benevento, era stata forzata. Una volta entrati in, lo scenario che si sono trovati di fronte è stato del tutto inaspettato. Secondo indiscrezioni, l’abitazione è stata messa a soqquadro con ...