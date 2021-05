“Friends Reunion”, HBO Max pubblica il teaser ufficiale (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo mesi di attesa HBO Max pubblica il teaser ufficiale di “Friends Reunion” e svela la data d’uscita americana. Il tanto atteso episodio con i 6 amici più famosi della televisione andrà in onda il 27 maggio. Le prime immagini mostrano Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer abbracciati di spalle mentre camminano negli studios californiani. HBO Max sottolinea come “Friends Reunion” non sia un nuovo episodio della serie tv, ma un’esperienza priva di copione in cui gli attori protagonisti si sono ritrovati nei panni di se stessi e non hanno interpretato, dunque, i personaggi a cui è abituato il pubblico. L’attesa produzione è stata girata nello storico studio di Los Angeles della Warner Bros, set impiegato per le 10 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo mesi di attesa HBO Maxildi “” e svela la data d’uscita americana. Il tanto atteso episodio con i 6 amici più famosi della televisione andrà in onda il 27 maggio. Le prime immagini mostrano Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer abbracciati di spalle mentre camminano negli studios californiani. HBO Max sottolinea come “” non sia un nuovo episodio della serie tv, ma un’esperienza priva di copione in cui gli attori protagonisti si sono ritrovati nei panni di se stessi e non hanno interpretato, dunque, i personaggi a cui è abituato il pubblico. L’attesa produzione è stata girata nello storico studio di Los Angeles della Warner Bros, set impiegato per le 10 ...

