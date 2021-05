Friends: la Reunion il 27 maggio su HBO Max. Ci saranno anche Justin Bieber e Lady Gaga – Video (Di giovedì 13 maggio 2021) Friends Per l’attesa Reunion di Friends, ora, c’è finalmente una data: giovedì 27 maggio. In quella giornata, HBO Max rilascerà lo speciale che riporterà sugli schermi – di nuovo assieme – gli storici protagonisti della sitcom statunitense debuttata nel settembre del 1994 (ma in Italia arrivò solo nel 1997). Proprio in queste ore, la piattaforma di WarnerMedia ha pubblicato un breve trailer. It’s been 17 years, but your Friends are back. Stream the #FriendsReunion on May 27 only on HBO Max pic.twitter.com/NmuXLIx6En — HBO Max (@hbomax) May 13, 2021 “Friends: The Reunion” – questo il titolo dello speciale – verrà rilasciato proprio nell’anniversario del primo anno del lancio di HBO Max, occasione che peraltro avrebbe dovuto ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 13 maggio 2021)Per l’attesadi, ora, c’è finalmente una data: giovedì 27. In quella giornata, HBO Max rilascerà lo speciale che riporterà sugli schermi – di nuovo assieme – gli storici protagonisti della sitcom statunitense debuttata nel settembre del 1994 (ma in Italia arrivò solo nel 1997). Proprio in queste ore, la piattaforma di WarnerMedia ha pubblicato un breve trailer. It’s been 17 years, but yourare back. Stream the #on May 27 only on HBO Max pic.twitter.com/NmuXLIx6En — HBO Max (@hbomax) May 13, 2021 “: The” – questo il titolo dello speciale – verrà rilasciato proprio nell’anniversario del primo anno del lancio di HBO Max, occasione che peraltro avrebbe dovuto ...

