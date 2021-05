«Friends», la reunion. Certo che il teaser trailer è un po' deprimente… (Di giovedì 13 maggio 2021) Oggi è finalmente arrivato il primo teaser ufficiale di Friends, the reunion. Che delusione, però! Filtro lilla crepuscolare, gli amici che se ne vanno come in La musica è finita di Ornella Vanoni e Bindi e la musica di una sigla iniziale che ha fatto storia… al rallentatore. Ma cos'è questo de profundis? Eravamo già tutti pronti a battere le mani a tempo al momento giusto. Possibilmente attorno alla solita fontana, solo un po' invecchiati. Lo guardi e vorresti che fosse solo uno scherzo. Già, il prodotto nostalgia per chi alla sua prima messa in onda aveva tra il 1 e i 25-30 anni, è un contenitore che non assomiglia in nulla alla serie originale. Il cast è riunito, sì, ma sostanzialmente per una lettura, non per registrare dei veri e propri nuovi episodi. Insomma, non proprio quello che si è sempre sognato, ma una sorta di ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 13 maggio 2021) Oggi è finalmente arrivato il primoufficiale di, the. Che delusione, però! Filtro lilla crepuscolare, gli amici che se ne vanno come in La musica è finita di Ornella Vanoni e Bindi e la musica di una sigla iniziale che ha fatto storia… al rallentatore. Ma cos'è questo de profundis? Eravamo già tutti pronti a battere le mani a tempo al momento giusto. Possibilmente attorno alla solita fontana, solo un po' invecchiati. Lo guardi e vorresti che fosse solo uno scherzo. Già, il prodotto nostalgia per chi alla sua prima messa in onda aveva tra il 1 e i 25-30 anni, è un contenitore che non assomiglia in nulla alla serie originale. Il cast è riunito, sì, ma sostanzialmente per una lettura, non per registrare dei veri e propri nuovi episodi. Insomma, non proprio quello che si è sempre sognato, ma una sorta di ...

