Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 13 maggio 2021

Freedom Oltre IL Confine anticipazioni. Venerdì 13 maggio 2021 torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La serata si apre con gli "infernotti" di uno storico palazzo di Via Po, a Torino, attualmente chiusi al pubblico. Strutture sotterranee, che nei secoli sono serviti da cantine per la conservazione di cibi e bevande, da rifugi durante le guerre e persino utilizzati dalla carboneria in epoca risorgimentale. Quelli posti all'ingresso della città piemontese fungevano da "punti anti epidemia". Da Napoli, Freedom racconta per immagini la Piscina Mirabilis, la Cattedrale dell'Acqua, un'enorme cisterna che doveva rifornire la ...

