Frecce Tricolori: domani in volo su Genova per il saluto a Parodi (Di giovedì 13 maggio 2021) Prove generali per la cerimonia di domani. Le Frecce Tricolori si preparano al saluto a Giorgio Parodi L’appuntamento con la pattuglia acrobatica dell’aeronautica militare è previsto domani pomeriggio, in volo su Genova. L’occasione di ritrovo è l’inaugurazione del monumento dedicato a Giorgio Parodi, in occasione del suo centenario. Questa mattina le prove generali, con semplici passaggi di prova propedeutici, domani, invece, la pattuglia sorvolerà il capoluogo ligure con i fumi accesi. La presenza delle Frecce non è passata inosservata, alcuni cittadini, infatti, si sarebbero rivolti ai numeri di emergenza o a redazioni di media locali, perché preoccupati. La cerimonia La svestizione ... Leggi su zon (Di giovedì 13 maggio 2021) Prove generali per la cerimonia di. Lesi preparano ala GiorgioL’appuntamento con la pattuglia acrobatica dell’aeronautica militare è previstopomeriggio, insu. L’occasione di ritrovo è l’inaugurazione del monumento dedicato a Giorgio, in occasione del suo centenario. Questa mattina le prove generali, con semplici passaggi di prova propedeutici,, invece, la pattuglia sorvolerà il capoluogo ligure con i fumi accesi. La presenza dellenon è passata inosservata, alcuni cittadini, infatti, si sarebbero rivolti ai numeri di emergenza o a redazioni di media locali, perché preoccupati. La cerimonia La svestizione ...

LPincia : RT @aAnnanka: ci sono le frecce tricolori a Genova,non so ancora perchè...che ricorrenza è oggi? - lauragilli65 : RT @Miss_S_Fletcher: Oh, stamattina qui tutto un andirivieni di frecce tricolori e a seguire una caciara mugugnante di merli perplessi! Che… - bisagnino : Le Frecce Tricolori sorvolano i cieli di Genova: forti boati in città - lillydessi : Frecce Tricolori a Genova: oggi 'allenamento', domani l'esibizione - Primocanale - LucianoRomeo9 : Genova, la Guzzi e le frecce tricolori -