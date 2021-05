Francesca Ferragni fa la seconda dose di vaccino: perché può riceverlo? (Di giovedì 13 maggio 2021) Francesca Ferragni, sorella della più nota Chiara, riceve la seconda dose di vaccino anti-Covid: perché lei può riceverlo a soli 32 anni? Ormai la famiglia Ferragni si è fatta conoscere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 13 maggio 2021), sorella della più nota Chiara, riceve ladianti-Covid:lei puòa soli 32 anni? Ormai la famigliasi è fatta conoscere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

EmanuelaA3588 : @back_morena @LegaSalvini Disco di platino? Peccato che faccia cagare e mi spiace per Francesca che adoro! Probabil… - flickerofgio : @TancrediStan @contortaaaa ma che cazzo significa? chiara ferragni sponsorizza suo marito perché è SUO MARITO, fran… - Patry_P_ : Comunque la mia sorella Ferragni preferita rimane sempre Francesca. - VanityFairIt : «L’importante è piacere a se stesse, altrimenti come si fa a piacere agli altri?». Marina Di Guardo alle sue tre fi… - VanityFairIt : Ha spento 34 candeline in un resort nel cuore della Maremma, insieme al marito Fedez, al primogenito Leone, alla fi… -