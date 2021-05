Francesca Ferragni ce l’ha fatta: così è ancora più bella -FOTO (Di giovedì 13 maggio 2021) Francesca Ferragni dopo il grandioso evento ha postato la FOTO della vittoria su Instagram, finalmente è libera. Francesca Ferragni è ormai diventata un’influencer a tutti gli effetti. Nonostante la sua… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 13 maggio 2021)dopo il grandioso evento ha postato ladella vittoria su Instagram, finalmente è libera.è ormai diventata un’influencer a tutti gli effetti. Nonostante la sua… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

EmanuelaA3588 : @back_morena @LegaSalvini Disco di platino? Peccato che faccia cagare e mi spiace per Francesca che adoro! Probabil… - flickerofgio : @TancrediStan @contortaaaa ma che cazzo significa? chiara ferragni sponsorizza suo marito perché è SUO MARITO, fran… - Patry_P_ : Comunque la mia sorella Ferragni preferita rimane sempre Francesca. - VanityFairIt : «L’importante è piacere a se stesse, altrimenti come si fa a piacere agli altri?». Marina Di Guardo alle sue tre fi… - VanityFairIt : Ha spento 34 candeline in un resort nel cuore della Maremma, insieme al marito Fedez, al primogenito Leone, alla fi… -