Francavilla Fontana | 210 telefonate al numero del datore di lavoro della 62enne senza dire una parola | con questa accusa denunciato 35enne Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da una 62enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà un 35enne del luogo, per molestie personali a mezzo telefono. In particolare, il querelato, nell'arco temporale gennaio – marzo 2021, ha contattato la vittima mediante l'utenza cellulare intestata al datore di lavoro, estraneo ai fatti, effettuando 210 telefonate a tutte le ore del giorno e della notte, senza proferire parola.

Ultime Notizie dalla rete : Francavilla Fontana Villa Castelli: Si rifiuta di fornire le generalità, denunciata I Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà una 46enne di Ceglie Messapica, per rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale. In particolare, ...

