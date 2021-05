Formula 1 | Mekies | Al 90% lavoriamo sulla vettura 2022

(Di giovedì 13 maggio 2021) Bologna, 13 maggio 2021 " E' ill'annata spartiacque per il futuro della Ferrari . L'era ibrida ha regalato più delusioni che gioie, soprattutto nell'ultima stagione, ma dalsi cambia ...

Advertising

sportface2016 : #Formula1 #Mekies : 'Concentrati al 95% sulla #Ferrari del 2022' - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | La soddisfazione di #Mekies #SpanishGP - giulyleclerc : RT @FormulaPassion: #F1 | La soddisfazione di #Mekies #SpanishGP - FormulaPassion : #F1 | La soddisfazione di #Mekies #SpanishGP - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | La #Ferrari ha già puntato il proprio mirino sulla vettura del 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Mekies

Le anime delle vetture di1 verranno cambiate e questo può sparigliare gli attuali valori, ... Energie sul 2022 Lo ha affermato il direttore sportivo Laurent, come si legge su Motorsport."Siamo quasi completamente concentrati sul 2022 , ha spiegato Laurent, ingegnere francese e direttore sportivo della Scuderia Ferrari. 'Se vogliamo quantificare in termini di percentuale, al ...Il Cavallino Rampante già concentrato sul 2022, quasi tutti gli sforzi sulla nuova vettura e i nuovi regolamenti ...La Ferrari, dopo un 2020 difficile, è in ripresa. La concentrazione e le attenzioni sono già al 2022, stagione della rivoluzione tecnica. Le parole di Laurent Mekies ...