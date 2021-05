Formazioni ufficiali Cittadella-Brescia, playoff Serie B 2020/2021 (Di giovedì 13 maggio 2021) Cittadella e Brescia si sfidano nel turno preliminare dei playoff di Serie B 2020-2021. Allo stadio Tombolato veneti e lombardi si affrontano per continuare a sognare la promozione nel massimo campionato. Il match è in programma alle 18. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori. Formazioni ufficiali Cittadella: in attesa Brescia: Joronen; Karacic, Cistana, Mangraviti, Martella, Bisoli, Van De Looi, Jagiello, Bjarnason, Ayè, Donnarumma. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021)si sfidano nel turno preliminare deidi. Allo stadio Tombolato veneti e lombardi si affrontano per continuare a sognare la promozione nel massimo campionato. Il match è in programma alle 18. Di seguito le sceltedei due allenatori.: in attesa: Joronen; Karacic, Cistana, Mangraviti, Martella, Bisoli, Van De Looi, Jagiello, Bjarnason, Ayè, Donnarumma. SportFace.

