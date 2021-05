Fontana: “In Lombardia tasso bassissimo di rifiuto dosi Astrazeneca. A Figliuolo ho chiesto redistribuzione dosi respinte da altre Regioni” (Di giovedì 13 maggio 2021) “Avere le dosi di Astrazeneca dalle Regioni del Sud che usano di meno il vaccino? È una richiesta che ho fatto formalmente. Noi lombardi abbiamo il grande merito di avere un tasso molto basso di rifiuto di vaccini Astrazeneca, io stesso mi sono vaccinato con Astrazeneca ed è stata un’ottima scelta. Il generale Figliuolo ritiene che queste compensazioni tra Regioni spettino alla struttura commissariale e ci ha detto che stanno facendo le valutazioni del caso”. Così, ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24), il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che fa anche il punto sul piano vaccinale lombardo: “Noi dal primo momento ci adeguiamo alle decisioni del commissario e le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) “Avere ledidalledel Sud che usano di meno il vaccino? È una richiesta che ho fatto formalmente. Noi lombardi abbiamo il grande merito di avere unmolto basso didi vaccini, io stesso mi sono vaccinato coned è stata un’ottima scelta. Il generaleritiene che queste compensazioni traspettino alla struttura commissariale e ci ha detto che stanno facendo le valutazioni del caso”. Così, ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24), il presidente della RegioneAttilio, che fa anche il punto sul piano vaccinale lombardo: “Noi dal primo momento ci adeguiamo alle decisioni del commissario e le ...

