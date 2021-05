Flavio Briatore? "Vecchione che va con le ragazzine": incredibile su Rai1, un colpo bassissimo (Di giovedì 13 maggio 2021) Barbara Alberti ha fatto scalpore con alcune dichiarazioni su Flavio Briatore. Ospite di Alberto Matano nella puntata de La vita in diretta andata in onda su Rai1 giovedì 13 maggio, la scrittrice nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip ha portato all'attenzione dei telespettatori un campo nel quale uomo e donna vengono ancora visti con occhi diversi. Si tratta della sfera delle relazioni amorose. La Alberti ha citato l'esempio di Briatore e di Fiorella Mannoia, andandoci giù in maniera piuttosto pesante con mister Billionaire. “Briatore, questo Vecchione può andare con le ragazzine, se poi una ha cinque anni di più… La Mannoia ha fatto scalpore”, ha dichiarato la scrittrice, che poi si è interrogata su questo modo di verso di guardare ai protagonisti in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Barbara Alberti ha fatto scalpore con alcune dichiarazioni su. Ospite di Alberto Matano nella puntata de La vita in diretta andata in onda sugiovedì 13 maggio, la scrittrice nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip ha portato all'attenzione dei telespettatori un campo nel quale uomo e donna vengono ancora visti con occhi diversi. Si tratta della sfera delle relazioni amorose. La Alberti ha citato l'esempio die di Fiorella Mannoia, andandoci giù in maniera piuttosto pesante con mister Billionaire. “, questopuò andare con le, se poi una ha cinque anni di più… La Mannoia ha fatto scalpore”, ha dichiarato la scrittrice, che poi si è interrogata su questo modo di verso di guardare ai protagonisti in ...

