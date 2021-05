First Man Il Primo Uomo film stasera in tv 13 maggio: cast, curiosità, streaming (Di giovedì 13 maggio 2021) First Man Il Primo Uomo è il film stasera in tv mercoledì 12 maggio 2021 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV First Man Il Primo Uomo film stasera in tv: cast e scheda GENERE: Biografico, Drammatico ANNO: 2018 REGIA: Damien Chazelle cast: Ryan Gosling, Claire Foy, Jon Bernthal, Pablo Schreiber, Jason Clarke, Kyle Chandler, Shea Whigham, Patrick Fugit, Corey Stoll, Lukas Haas, Cory Michael Smith, Brian d’Arcy James, Brady Smith DURATA: 138 Minuti First ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 13 maggio 2021)Man Ilè ilin tv mercoledì 122021 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco, scheda, trama, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVMan Ilin tv:e scheda GENERE: Biografico, Drammatico ANNO: 2018 REGIA: Damien Chazelle: Ryan Gosling, Claire Foy, Jon Bernthal, Pablo Schreiber, Jason Clarke, Kyle Chandler, Shea Whigham, Patrick Fugit, Corey Stoll, Lukas Haas, Cory Michael Smith, Brian d’Arcy James, Brady Smith DURATA: 138 Minuti...

Advertising

RomaAppio : RT @VigilanzaT: Film Tv giovedì 13 maggio: First Man e Wake Up, due prime visioni televisive - Levrieromomoro1 : RT @VigilanzaT: Film Tv giovedì 13 maggio: First Man e Wake Up, due prime visioni televisive - VigilanzaT : Film Tv giovedì 13 maggio: First Man e Wake Up, due prime visioni televisive - SMSNEWSOFFICIAL : Giovedì 13 maggio, in prima serata su Canale 5, appuntamento con la prima tv di “First man – Il primo uomo” - sapphicdanv3rs : Captain America: The First Avenger ???? dir. Joe Johnston. visto il: 20/04/21 voto: 8½ mi sto avvicinando pian piano… -