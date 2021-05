First man, Frozen o Miss Detective? La tv del 13 maggio (Di giovedì 13 maggio 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 13 magio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Un passo dal cielo”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il sentiero delle ore. Parte 1 e parte 2”. Nel primo, un monastero arroccato sulla montagna. Il corpo di un ragazzo ritrovato poco distante. Vincenzo e Francesco si trovano ad indagare dentro ad una comunità di monaci, e scoprono che i sentieri del dolore portano a compiere gesti estremi se non incontrano il perdono. Nel secondo, Francesco finalmente trova la forza di guardare in faccia il suo passato, risvegliando pericolosi fantasmi, mentre Vincenzo si impegna ad aiutare Carolina a realizzare un suo vecchio sogno. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Anni 20”, condotto da Francesca Parisella. Servizi, reportage, storie, interviste ed inchieste sui temi di attualità politica, economica e sociale, del decennio appena cominciato a ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 13 maggio 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 13 magio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Un passo dal cielo”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il sentiero delle ore. Parte 1 e parte 2”. Nel primo, un monastero arroccato sulla montagna. Il corpo di un ragazzo ritrovato poco distante. Vincenzo e Francesco si trovano ad indagare dentro ad una comunità di monaci, e scoprono che i sentieri del dolore portano a compiere gesti estremi se non incontrano il perdono. Nel secondo, Francesco finalmente trova la forza di guardare in faccia il suo passato, risvegliando pericolosi fantasmi, mentre Vincenzo si impegna ad aiutare Carolina a realizzare un suo vecchio sogno. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Anni 20”, condotto da Francesca Parisella. Servizi, reportage, storie, interviste ed inchieste sui temi di attualità politica, economica e sociale, del decennio appena cominciato a ...

Advertising

sapphicdanv3rs : Captain America: The First Avenger ???? dir. Joe Johnston. visto il: 20/04/21 voto: 8½ mi sto avvicinando pian piano… - VetzRadio : #NowPlaying Blue Collar Man by Styx 04:09 - gwsxelex : @c4lumsbby first man è la mia fine. - CollezionismoXt : Da First 4 Figures in preordine fino al 07/05/2021 ecco la statua di Pac Man. Per info scrivere a collezionismopert… - pluvializ : chainsaw man spoilers . . . ma quanto è devastante la storia di aki? at first vive con l'unico obiettivo di vendica… -