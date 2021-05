Firmato un protocollo di intesa per attrarre gli investimenti nel Mezzogiorno, Carfagna: “Il Sud è tornato” (Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA – “Con il ministro Luigi Di Maio abbiamo Firmato questa mattina il protocollo di intesa per attrarre gli investimenti al Sud. Un atto importante, che avvicina il nostro Mezzogiorno all’Europa e al resto del mondo”. Lo annuncia la ministra per il Sud, Mara Carfagna (foto). “Il Sud – aggiunge – è finalmente tornato ed è pronto ad accogliere non solo chi vuole ammirarlo, visitarlo e amarlo, ma anche chi vuole investire nei nostri straordinari territori. L’intesa siglata oggi con il ministro Luigi Di Maio è lo strumento giusto per diffondere questo messaggio, per attrarre gli investimenti esteri nel Mezzogiorno e per l’internazionalizzazione delle nostre imprese”. L'articolo ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA – “Con il ministro Luigi Di Maio abbiamoquesta mattina ildiperglial Sud. Un atto importante, che avvicina il nostroall’Europa e al resto del mondo”. Lo annuncia la ministra per il Sud, Mara(foto). “Il Sud – aggiunge – è finalmenteed è pronto ad accogliere non solo chi vuole ammirarlo, visitarlo e amarlo, ma anche chi vuole investire nei nostri straordinari territori. L’siglata oggi con il ministro Luigi Di Maio è lo strumento giusto per diffondere questo messaggio, pergliesteri nele per l’internazionalizzazione delle nostre imprese”. L'articolo ...

