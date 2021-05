Firenze, il procuratore Creazzo chiede il pensionamento anticipato: resterà in carica un altro anno. “Non ho prospettive di carriera” (Di giovedì 13 maggio 2021) Il procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo ha chiesto di andare in pensione in anticipo. Il magistrato, che è sotto procedimento disciplinare davanti al Csm dopo le accuse di molestie sessuali rivoltegli dalla pm di Palermo Alessia Sinatra, in realtà non lascerà subito la toga: come conferma lui stesso, dovrebbe restare in carica per circa un altro anno. “Confermo di aver presentato domanda di pensionamento anticipato per una mia scelta autonoma e personale, come è mio diritto avendo già maturato più di 44 anni di servizio. Preciso che rimarrò tranquillamente a Firenze ancora per parecchio tempo perché la cosa non ha decorrenza immediata, e anche che il mio mandato a Firenze terminerebbe comunque prima di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) IldiGiuseppeha chiesto di andare in pensione in anticipo. Il magistrato, che è sotto procedimento disciplinare davanti al Csm dopo le accuse di molestie sessuali rivoltegli dalla pm di Palermo Alessia Sinatra, in realtà non lascerà subito la toga: come conferma lui stesso, dovrebbe restare inper circa un. “Confermo di aver presentato domanda diper una mia scelta autonoma e personale, come è mio diritto avendo già maturato più di 44 anni di servizio. Preciso che rimarrò tranquillamente aancora per parecchio tempo perché la cosa non ha decorrenza immediata, e anche che il mio mandato aterminerebbe comunque prima di un ...

