Fiorentina, salvezza raggiunta ma una statistica stupisce tutti (Di giovedì 13 maggio 2021) Nella gara di ieri tra Cagliari e Fiorentina le due squadre si sono risparmiate per un bene comune: la salvezza. Il numero che fa parlare Nessun tiro in porta in 90? più recupero. Neanche i più in forma hanno calciato verso lo specchio, neanche quel Dusan Vlahovic che nell’ultimo mese e mezzo era andato a segno nove volte e sembrava non volersi fermare dopo la doppietta con la Lazio di sabato scorso. Cagliari-Fiorentina rischia di diventare la partita più brutta della stagione visto che non era mai successo che due squadre concludessero la gara con questa statistica. Mai come questa volta però esiste un “ma”. Con il punto di ieri i viola si sono salvati definitivamente e potranno disputare con tranquillità le ultime due giornate. Il Cagliari non è ancora salvo, ma quasi. Manca solo un punto per il +6 sul Benevento e la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Nella gara di ieri tra Cagliari ele due squadre si sono risparmiate per un bene comune: la. Il numero che fa parlare Nessun tiro in porta in 90? più recupero. Neanche i più in forma hanno calciato verso lo specchio, neanche quel Dusan Vlahovic che nell’ultimo mese e mezzo era andato a segno nove volte e sembrava non volersi fermare dopo la doppietta con la Lazio di sabato scorso. Cagliari-rischia di diventare la partita più brutta della stagione visto che non era mai successo che due squadre concludessero la gara con questa. Mai come questa volta però esiste un “ma”. Con il punto di ieri i viola si sono salvati definitivamente e potranno disputare con tranquillità le ultime due giornate. Il Cagliari non è ancora salvo, ma quasi. Manca solo un punto per il +6 sul Benevento e la ...

Advertising

ansacalciosport : Serie A: Cagliari-Fiorentina 0-0. Partita scialba fra due squadre caccia di punti-salvezza | #ANSA - Cagliari_1920 : Cragno: «Partita fondamentale, potrebbe significare la salvezza» #cagliaricalcio - FiorentinaUno : CORRSPORT, Fiorentina, salvezza raggiunta: Ora il futuro - - ilsitodifirenze : Cagliari - Fiorentina 0 a 0: il tabellino. Salvezza matematica per i viola - ruotologiacomo : @claudioit961 Auguri per la vostra salvezza,la Fiorentina non poteva finire in B -