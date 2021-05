Fincantieri: in trimestre ricavi +9,1%, Ebitda 101 mln (Di giovedì 13 maggio 2021) ricavi pari a 1.426 mln di euro, in crescita del 9,1% rispetto allo stesso periodo del 2020. Ebitda pari a 101 mln (72 mln al 31 marzo 2020), Ebitda margin al 7,0%, in aumento del 27,3% sul 31 marzo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021)pari a 1.426 mln di euro, in crescita del 9,1% rispetto allo stesso periodo del 2020.pari a 101 mln (72 mln al 31 marzo 2020),margin al 7,0%, in aumento del 27,3% sul 31 marzo ...

Advertising

Ansa_Fvg : Fincantieri: in trimestre ricavi +9,1%, Ebitda 101 mln. Indebitamento pari a 1,6 mld, 'coerente con piano consegne'… - fisco24_info : Fincantieri: in trimestre ricavi +9,1%, Ebitda 101 mln: Indebitamento pari a 1,6 mld, 'coerente con piano consegne' - InfoMarittime : EBITDA margin al 7 per cento e carico di lavoro oltre sei volte i ricavi. Non si fermano le cooperazioni societarie… - Fincantieri : #Bilancio2021 #PrimoTrimestre: “I risultati del primo trimestre fotografano un’azienda in piena salute che, come pr… - beneventoapp : Fincantieri: nel primo trimestre ricavi a 1,426 mld (+9,1%), ebitda sale 101 mln: Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Finca… -